Maladie de Lyme: toute la Montérégie est maintenant dans une zone endémique

Un rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) déposé en avril 2024 indique que : « la maladie de Lyme est dorénavant endémique dans le sud du Québec, tandis qu’elle est en émergence plus au nord de la province ». Ce constat, ainsi que la hausse constante des cas déclarés, a fait en sorte que ce sont maintenant toutes les municipalités de la Montérégie qui se trouvent dans une zone endémique.



« Suite à l’analyse des données de surveillance, une nouvelle définition de la zone endémique a été proposée, regroupant les municipalités à risque significatif, ainsi que toutes les municipalités situées à 20 km ou moins de celles-ci. Cette nouvelle définition représente mieux la situation épidémiologique de la maladie de Lyme au Québec », est-il également écrit dans le rapport.



Le nombre de municipalités considérées dans une zone endémique (zone où l’on constate la persistance d’une maladie infectieuse et contagieuse) a connu une forte hausse, passant de 117 en 2023 à 461 cette année, soit environ quatre fois plus. Toutefois, l’INSPQ souligne que cette forte augmentation est due en grande partie aux changements apportés dans les critères de surveillance.



Pour sa part, la direction de la vigie sanitaire a dénombré, en date du 22 juin, 103 cas de la maladie de Lyme déclarés au Québec, dont la moitié en Estrie, suivie de la région de Montréal et de la Montérégie. Notons à ce sujet qu’en 2023, sur les 652 cas déclarés dans la province, 322 ont été identifiés comme probablement acquis en Estrie et 138 en Montérégie.



L’INSPQ observe depuis 2011 une forte progression du nombre de cas de maladie de Lyme déclarés aux autorités de santé publique du Québec.



Pour en savoir plus sur les tiques : www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/maladie-de-lyme/

