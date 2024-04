Rougeole en Montérégie: maintenant 9 cas rapportés

On ne rapportait aucun cas de rougeole en Montérégie au début du mois de mars, mais voilà qu’en avril on recense maintenant neuf cas de cette maladie très contagieuse dans la région.



En date du 9 avril, 43 cas confirmés de rougeole ont été déclarés depuis le début de l’année à l’échelle de la province. Après Montréal (17 cas recensés), la Montérégie est la plus touchée, car les autres régions ont 5 cas déclarés ou moins (Laval, Laurentides, Mauricie et Centre-du-Québec, Lanaudière ainsi qu’Estrie).



La Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) a rappelé que cette maladie est très contagieuse. Une personne peut l’attraper si elle a été dans la même pièce qu’une autre personne qui a eu rougeole.



La DSPM a précisé que la rougeole a déjà été répandue en Amérique du Nord. Elle est devenue plus rare à cause de l’efficacité des campagnes de vaccination. Ses premiers symptômes sont fièvre; congestion nasale avec écoulement nasal; toux; conjonctivite (yeux rouges qui coulent); yeux sensibles à la lumière; malaise généralisé. Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage, puis sur le corps.



On ajoute qu’il peut s’écouler de 10 à 14 jours (exceptionnellement jusqu’à 21 jours) entre l’exposition au virus et le début des symptômes, soit la période d’incubation. Une personne commence à être contagieuse 4 jours avant l’apparition des rougeurs et elle peut demeurer contagieuse jusqu’à 4 jours après leur apparition. La rougeole dure de 1 à 2 semaines.



Les complications possibles de la rougeole sont : l’otite (de 5 à 9 % des cas); les diarrhées persistantes, surtout chez les nourrissons; la pneumonie (de 1 à 5 % des cas); les convulsions (le corps se raidit et les muscles se contractent de façon saccadée et involontaire); la perte de la vue ou de l’audition; les dommages permanents au cerveau (1 cas sur 1 000); la mort (1 cas sur 3 000).



Parmi les lieux et dates d’exposition possible à un cas de rougeole en Montérégie, on remarque qu’il y a l’Hôpital Honoré-Mercier, le 25 mars entre 11 h 45 et 21 h 01 et le 5 avril entre 16 h 45 et 21 h, de même que le Winners situé au 500, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Beloeil, le 25 mars entre 7 h et 16 h; le 26 mars entre 12 h 30 et 21 h 30; le 27 mars entre 12 h 30 et 21 h 30; le 28 mars entre 7 h et 16 h et le 29 mars entre 7 h et 16 h.