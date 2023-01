Exposition des peintres Raymonde L. Fortin et Lucie Rochon à la bibliothèque de Sainte-Julie

L’exposition des peintres Raymonde L. Fortin et Lucie Rochon est présentée jusqu’au 3 février prochain dans la salle multifonctionnelle de la bibliothèque municipale de Sainte-Julie selon l’horaire suivant : Lundi au jeudi : 13 h à 21 h, Vendredi: 10 h à 21 h, Samedi: 10 h à 17 h, Dimanche: 13 h à 17 h.

Les deux artistes peintres de Sainte-Julie peignent à l’acrylique dans des styles différents, l’un figuratif et l’autre abstrait. Elles présentent plus de quarante tableaux, de tailles variées, il y en a donc pour tous les goûts. Il y aura un vernissage, sur invitation, vers la fin du mois. D’ici le trois 3 février, les amateurs d’art sont donc invités à venir voir leurs œuvres et l’entrée est gratuite.