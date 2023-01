Travaux dans la section jeunesse de la bibliothèque municipale de Sainte-Julie du 16 au 29 janvier

La Ville de Sainte-Julie procèdera au changement du couvre-sol de la section jeunesse de la bibliothèque municipale dans les semaines du 16 et du 23 janvier 2023.



La section jeunesse de la bibliothèque sera temporairement fermée aux usagers pour toute la durée des travaux. Les usagers désirant obtenir des livres dans cette section pourront demander au personnel de l’aide au lecteur ou faire mettre de côté leur sélection de documents en téléphonant au 450 922-7070 ou en utilisant le site Web reponseatout.ca. Une fois réservés, les lecteurs pourront récupérer leurs documents au comptoir du prêt.



Lors de la période des travaux, les autres sections de la bibliothèque demeureront ouvertes et les activités seront maintenues. Les travaux pourraient causer un peu de bruit et de la poussière.