La Ville de Sainte-Julie plante des arbres pour souligner son amitié avec Varennes et Verchères

La Ville de Sainte-Julie a profité du 350e anniversaire de ses villes voisines, Varennes et Verchères, pour procéder à la plantation d’un arbre dans chacune des villes, un signe de leur amitié et de leur collaboration passée et future.

L’arbre planté à Varennes, un Ginkgo biloba, symbolise la longévité. Quant à l’arbre planté à Verchères, un érable Matador Freeman, il symbolise la perpétuelle évolution de la municipalité. Des plaques souvenirs accompagnent les arbres.

« Merci au conseil municipal de Sainte-Julie pour ce magnifique arbre qui commémore le 350e anniversaire de Varennes. Il grandira fièrement sur un terrain face au Centre multifonctionnel qui représente un des grands legs de cette année historique pour les Varennois », a déclaré le maire Martin Damphousse.

« Nous remercions la Ville de Sainte-Julie pour cet arbre qui prendra racine et croîtra à Verchères. Cet érable sera solide et traversera le temps, à l’image de notre relation amicale avec Sainte-Julie. Nous le regarderons s’épanouir au même titre que nos collaborations à venir », a poursuivi le maire Alexandre Bélisle

« L’amitié qui unit Sainte-Julie à Varennes et Verchères ne date pas d’hier et elle continue de perdurer. Nous partageons de nombreux points en commun avec nos villes voisines, qui font également partie de la même MRC que nous. La plantation de ces arbres est non seulement le symbole du lien fort qui nous unit, mais aussi de l’importance de l’arbre et de l’environnement dans nos milieux », a conclu le maire Mario Lemay.