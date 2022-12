72 724 $ pour soutenir le développement d’activités destinées aux aînés du comté de Verchères

La députée de Verchères, ministre responsable de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, annonce qu’à la suite de l’appel de projets 2022-2023 dans le cadre du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), un financement de 1 162 354 $ a été accordé dans la région de la Montérégie pour la réalisation d’activités destinées aux aînés.



Les organismes dont les projets ont été retenus dans la circonscription de Verchères sont :

• Centre d’action bénévole de Contrecoeur « À plein cœur », pour un montant de 45 000 $

Les sommes allouées permettront l’embauche d’un intervenant pour les aînés.

• Cercle de Fermières Contrecoeur, pour un montant de 22 000 $

Les sommes allouées permettront l’amélioration des connaissances en arts textiles par l’achat de matériel et d’équipement.

• Cercle de Fermières Verchères, pour un montant de 5 724 $

Les sommes allouées permettront l’achat de matériel et d’équipement.



Le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer au maintien de leurs activités existantes destinées aux aînés, grâce à l’embauche de ressources humaines et à l’acquisition du matériel ou de l’équipement nécessaires à la réalisation de ces activités.



Les activités soutenues doivent prévenir le déconditionnement, contrer l’isolement social, valoriser les personnes aînées et encourager leur participation sociale ou assurer leur maintien dans leur communauté en toute sécurité.



« Il est essentiel de reconnaitre les efforts des organismes qui se distinguent en mettant en place des initiatives visant à briser l’isolement des aînés et à les maintenir actifs dans leur communauté. Je remercie l’ensemble des organismes qui ont présenté des demandes au Programme Action Aînés du Québec visant le maintien et la bonification d’activités qui pourra stimuler et favoriser l’épanouissement des aînés de partout au Québec », a souligné Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés.



« L’octroi de cette aide financière de 72 724 $ est une excellente nouvelle ! Ce sont nos aînés qui en bénéficieront directement. Je félicite les organismes de la circonscription de Verchères qui ont proposé des projets innovants et stimulants. Je suis très fière de voir notre gouvernement soutenir la réalisation de cette initiative », a déclaré Suzanne Roy, députée de Verchères.





Soulignons que dans l’ensemble du Québec, 228 demandes ont été retenues et se partageront un montant total de 5 915 510 $.



Rappelons que l’appel de projets s’est déroulé du 4 mai au 17 juin 2022. L’aide financière maximale autorisée par ce programme est de 45 000 $, dont un maximum de 20 000 $ est autorisé pour l’acquisition de matériel ou d’équipement essentiels au déroulement des activités. L’aide est accordée pour une période maximale de 12 mois.



La mise en œuvre du Programme Actions Aînés du Québec est l’une des mesures prévues au Plan d’action 2018-2023 découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des aînés.