Éoliennes et énergies renouvelables: la parole aux citoyens

Les citoyens de Sainte-Julie et Varennes sont invités à partager leurs réflexions et leurs préoccupations concernant les énergies renouvelables dans la MRC de Marguerite-D’Youville.



Cette réflexion citoyenne sur l’avenir énergétique du territoire est initiée par la MRC de Marguerite-D’Youville et se déroulera en deux étapes, soit les ateliers participatifs et la plateforme de consultation en ligne. Les citoyens pourront assister à la consultation de leur choix, selon leurs disponibilités.



Les ateliers participatifs se tiendront le 14 mai, de 19 h à 21 h, au Centre communautaire de Verchères et en mode virtuel ; le 21 mai, de 19 h à 21 h, au Centre multifonctionnel de Contrecœur; le 17 juin, de 19 h à 21 h, au Centre communautaire de Sainte-Julie et en mode virtuel; le 18 juin, de 19 h à 21 h, à l’Espace des Bâtisseurs de Varennes.



Rappelons dans ce dossier que des entreprises privées du secteur éolien ont manifesté un intérêt dans les derniers mois pour s’implanter dans la région, mais que des ententes de confidentialité ne permettent pas de savoir quels sont les secteurs envisagés. La MRC a par la suite adopté un projet de règlement de contrôle intérimaire (RCI) afin de baliser et d’encadrer l’ensemble des démarches en lien avec le développement potentiel de l’énergie éolienne dans la région.



Quant à la plateforme de consultation en ligne, elle se tiendra du 14 mai au 30 juin. Pour plus de détails, les citoyens sont invités à consulter le site Web de Courant collectif au courantcollectif.quebec.

