Consultations publiques sur des éoliennes dans la région

Dans les derniers mois, des entreprises privées du secteur éolien ont manifesté un intérêt pour s’implanter dans la région. À la suite de ces démarches exploratoires, la MRC de Marguerite-D’Youville a adopté le 11 avril un projet de règlement de contrôle intérimaire (RCI) afin de baliser et d’encadrer le développement potentiel de l’énergie éolienne sur le territoire. De plus, un exercice exhaustif de réflexion et de participation de l’ensemble de la communauté se mettra bientôt en branle.



« À partir du moment où ils nous ont contacté, nous avons élaboré un projet de règlement de contrôle intérimaire qui fait en sorte qu’on s’assure qu’un tel développement ne se fasse pas de façon anarchique, car on veut en contrôler le développement », a expliqué le directeur général de la MRC, Sylvain Berthiaume, qui est également le porte-parole de Courant collectif, une initiative de réflexion sur l’avenir énergétique du territoire.



« Ce que fait le RCI, c’est un peu de geler le territoire pour de tels développements et ça veut dire : « Voici nos attentes et voici ce qu’on n’accepte pas ». C’est un outil efficace pour protéger le territoire et affirmer le respect de la volonté des citoyens. Le RCI impose un effet de gel immédiat », a-t-il précisé.



« Dans notre projet de RCI, on exige des distances séparatrices d’au moins 1 500 mètres du périmètre urbain, d’au moins 750 mètres d’une résidence en milieu agricole, et d’au moins 300 mètres des autoroutes 20, 30 et de la 132, alors que c’est au moins 220 mètres des autres routes », a souligné M. Berthiaume.



Lorsqu’interrogé pour savoir qui sont les promoteurs intéressés à développer un projet et où précisément sur le territoire, M. Berthiaume s’est limité à dire qu’ils ne peuvent être identifiés puisqu’il n’y a aucun projet officiel pour le moment.



Ce projet de RCI vaut également pour le secteur solaire, car Hydro-Québec a fait savoir qu’elle entendait aller en appel d’offres afin d’alimenter son réseau électrique avec des panneaux solaires, un peu comme on retrouve à petite échelle près de l’IREQ à Varennes, soit près de son institut de recherche.



Consultation de la communauté



C’est dans un tel contexte que la MRC se prépare à présenter un exercice exhaustif de réflexion avec l’ensemble de la population, alors que des ateliers participatifs dans la communauté devraient être tenus ce printemps. De plus, un site Web comprenant tous les renseignements relatifs aux ateliers participatifs et aux projets potentiels en énergies renouvelables sera mis en ligne dans les prochaines semaines.



« On veut écouter les préoccupations des citoyens et connaître leur opinion sur le sujet, a mentionné le directeur général de la MRC. On compte même aller vers les jeunes afin de connaître leur avis sur cette question, car il est important de penser à demain et c’est eux qui pourraient vivre avec ces décisions. »



« En cours de processus, le RCI pourrait être bonifié à la suite du processus de consultation, si on n’avait pas pensé à quelque chose en particulier. On veut s’assurer que l’ensemble de la population puisse s’exprimer là-dessus », a conclu M. Berthiaume en ajoutant que toute personne ayant des questions spécifiques sur le projet peut les adresser à courantcollectif@margueritedyouville.ca.