La population en hausse dans les villes de la MRC de Marguerite-D’Youville

Selon le dernier bulletin du marché du travail publié par Emploi-Québec, la MRC de Marguerite-D’Youville a enregistré, en 2021, une croissance démographique sur son territoire. Si celle-ci est moins élevée que pour l’ensemble de la Montérégie, elle a tout de même fait un bond de 3,6 % l’an dernier.



Comme pour la moitié des MRC de la Montérégie, cette augmentation de la population est toutefois moins importante que la moyenne québécoise qui est de 4,1 % et de 5,4 % pour l’ensemble de la région et ce, à cause de la faible offre de nouveaux logements dans les municipalités de la MRC. Le préfet de la MRC et maire de Varennes, M. Martin Damphousse, est néanmoins heureux de constater que la croissance démographique se poursuit dans les villes du territoire même si elle semble plus lente qu’ailleurs.



« Les chiffres du prochain bilan du marché du travail seront probablement très différents puisque nous enregistrons actuellement une forte croissance économique. Rappelons que pendant les deux premières années de la pandémie, le nombre d’emplois disponibles sur notre territoire a crû de 4,1 % alors qu’il a baissé dans l’ensemble du Grand Montréal. À termes, des projets majeurs tels que l’agrandissement du Port de Montréal à Contrecœur, en plus de l’implantation future de grandes entreprises sur notre territoire amèneront de nombreux travailleurs et leurs familles à choisir notre MRC comme milieu de vie au cours des prochaines années », assure le maire, M. Martin Damphousse.



Il croit d’ailleurs que la forte demande pour de nouveaux logements sera un élément majeur qui devra être pris en considération dans l’élaboration du prochain Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et que les villes de la MRC devront mettre en valeur leurs différents atouts afin d’attirer de nouveaux résident(e)s.



« Nous constatons déjà qu’il y a un besoin criant pour augmenter l’offre de logement dans notre MRC. Toutefois, les espaces propices au développement résidentiel sur l’ensemble de notre territoire sont de plus en plus restreints. Pour les grands investisseurs économiques, la proximité du lieu de résidence des futurs employés est un avantage important dans leur décision de choisir notre région. Il importe donc de pouvoir répondre favorablement à toutes les entreprises qui souhaiteront s’établir sur notre territoire. Pour cela, il faudra, tout en protégeant nos zones agricoles et de conservation d’espaces naturels, trouver un compromis, tel que la densification, afin de demeurer compétitifs » ajoute ce dernier.



Pour tous les détails sur le dernier bulletin du marché du travail, consultez notre site Internet www.margueritedyouville.ca.