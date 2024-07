À la chasse aux petits trésors pas chers à l’Écoboutique Marguerite-D’Youville

On aime bien flâner lors des beaux jours de l’été et l’équipe de l’Écocentre Marguerite-D’Youville invite la population à s’adonner à cette activité en découvrant l’Écoboutique, qui recèle des petits trésors pas chers.



Chaque semaine, des quantités importantes de matières et d’articles usagés transigent vers l’Écocentre situé au 1975, chemin de l’Énergie à Varennes, pour être traités adéquatement et éviter l’enfouissement le plus possible. Au même endroit, l’Écoboutique est une adresse à découvrir pour trouver des objets de seconde main en bon état et fonctionnels à petits prix, dans le but de leur donner une deuxième vie et de favoriser une économie circulaire.



Selon les semaines, on peut y retrouver des matériaux de construction, des articles de cuisine, des outils, des meubles, des jeux, des instruments de musique, etc. L’an dernier, plus de 700 personnes ont fréquenté l’endroit et près de 2 000 articles additionnels y ont été vendus par rapport à 2022, signe que le mot se passe dans la population.



Les revenus des opérations de l’Écoboutique sont entièrement réinvestis dans les opérations de l’Écocentre. L’horaire se trouve sur le site Internet de la MRC au : www.margueritedyouville.ca. Pour avoir une idée de l’inventaire disponible, il suffit de visiter la page Facebook au : www.facebook.com/CIEMY.OBNL



