Campagne des fêtes : Moisson Rive-Sud demande l’appui de la Montérégie pour soutenir les plus vulnérables

Le temps des fêtes approche doucement et malheureusement, Moisson Rive-Sud confirme que cette période de l’année n’est pas synonyme de célébrations et festivités pour ceux et celles qui doivent se tourner vers les banques alimentaires afin de se nourrir. En effet, avec la flambée du coût des logements et l’inflation qui nous frappe, les demandes d’aide alimentaire explosent et les besoins sont criants.



Chaque mois*, en Montérégie seulement, c’est près de 23 000 personnes fragilisées dont 8 000 enfants qui obtiennent de l’aide alimentaire à travers le réseau de notre organisme, une hausse de 15 % comparativement à même période l’an passé.



Depuis maintenant 30 ans, Moisson Rive-Sud, principale banque alimentaire de la Montérégie, a pour priorité de lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire. À tous les mois, ce sont 55 796 dépannages alimentaires ainsi que 149 882 repas et collations qui sont fournis via nos 127 organisations membres. Moisson Rive-Sud s’assure d’être présente pour tous et ils ont particulièrement soutenu les écoles depuis les derniers mois grâce à leur nouveau programme dédié aux enfants.



Moisson Rive-Sud demande l’appui de tous afin d’offrir de la douceur et du réconfort le temps d’un repas à une famille qui ne parvient pas à se nourrir en ces temps difficiles. Personne ne devrait être laissé derrière durant cette période de réjouissance. Chaque petit geste peut faire toute la différence!



Voici les meilleurs moyens de soutenir Moisson Rive-Sud :



T En ligne moissonrivesud.org



T Un chèque par la poste : 1356 rue Volta, Boucherville (Québec) J4B 6G6



T En appelant au (450) 641-1895



T Don en denrées





À propos de Moisson Rive-Sud



Depuis 30 ans, Moisson Rive-Sud est la principale banque alimentaire en Montérégie. Couvrant plus de 70 % du territoire, elle récupère annuellement près de 4,3 M kg de denrées, soit une valeur marchande de plus de 38 M$, auprès des entreprises agroalimentaires, afin de les redistribuer gratuitement à un réseau de 127 organisations membres. Chaque mois, Moisson Rive-Sud vient en aide à plus de 23 000 personnes, dont 37 % sont des enfants de 0 à 17 ans. À travers son réseau, Moisson Rive-Sud répond mensuellement à 55 796 demandes de dépannage alimentaire, en plus des 149 882 repas et collations servis. La force de Moisson Rive‑Sud se traduit par 1 $ = 25 $, c’est-à-dire que pour chaque don de 1 $, Moisson Rive‑Sud distribue plus de 25 $ en denrées. Avec des frais d’exploitation de moins de 5 %, chaque dollar voit sa valeur multipliée.