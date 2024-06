Hôpitaux: des lits fermés durant la période des vacances

Dans un contexte où 16 lits seront fermés à l’Hôpital Charles-LeMoyne durant la période des vacances, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a lancé sa campagne estivale afin d’informer la population des autres options à l’urgence pour les problèmes de santé mineurs.



La campagne sera diffusée à la radio, dans les journaux de la région, sur leurs médias sociaux ainsi que dans la communauté, alors que les usagers pourront découvrir des conseils pour remédier aux coups de chaleur, aux allergies saisonnières, aux entorses, etc.



Le CISSS rappelle également que plusieurs options autres que l’urgence sont accessibles et que, si une situation ne requiert pas d’assistance immédiate, il est recommandé d’appeler au 811; de consulter un pharmacien; de prendre rendez-vous à sa clinique médicale; ou de prendre rendez-vous sur Rendez-vous santé Québec.