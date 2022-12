Boucherville veut une piscine extérieure de 50 mètres… et encore son centre multisports

Programme triennal des immobilisations de 45 M$



La Ville de Boucherville souhaite profiter du programme de subvention pour les infrastructures sportives annoncées par la CAQ en campagne électorale pour non seulement rénover la piscine extérieure, mais pour la doubler de superficie. Elle passerait de 25 à 50 mètres et serait chauffée avec un système géothermique.

Boucherville devance son projet de réfection de la piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier de deux années afin de profiter de cette possibilité de financement. Une somme de 9,5 M$ est inscrite en 2023 au Programme triennal des immobilisations (PTI).

Celle-ci a été construite en 1966 et est rendue presque en fin de vie, mentionne le maire Jean Martel qui précise que le programme de subvention assumerait 60 % des coûts à concurrence de 10 millions de dollars par projet. La CAQ a promis d’investir 1,5 G$ pour doter les Québécois d’installations sportives modernes qui leur permettront de pratiquer des sports et des activités récréatives.

Rappelons que lorsque la Ville a réalisé le complexe aquatique, il avait été question d’y aménager une piscine intérieure de 50 mètres. Or, après consultation auprès d’autres villes, elle a conclu qu’il était mieux d’y aménager deux bassins de 25 mètres, plutôt qu’un seul de 50 mètres, afin de satisfaire l’élite sportive qui préfère s’entraîner en eau froide, ainsi que la population qui, en général, apprécie davantage une eau un peu plus chaude.

Si le projet se qualifie, la piscine serait située au même endroit en prenant de l’expansion vers les terrains de tennis.

Autres grands projets

Parmi les autres principaux projets inscrits au PTI de 2023, notons entre autres le début de la construction du complexe multisport (8 M$ en 2023); la réfection d’infrastructures des rues Claude-Jodoin et des Îles-Percées (6,8 M$); des investissements en infrastructures et de bâtiments municipaux de la ville (5,3 M$); la réhabilitation de trottoirs, de rues et resurfaçage (4,8 M$); le remplacement des véhicules municipaux des travaux publics (2,6 M$); l’installation d’une piste à rouleaux (pumptrack) au circuit BMX (1,3 M$); la construction de l’aqueduc rue De Montbrun (1 M$); la plantation d’arbres (0,5 M$) et l’acquisition de terrains à des fins de milieux naturels et de parcs (0,3 M$).