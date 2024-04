Vieux-Boucherville : une micro-forêt récolte un prix

La microforêt qui a pris racine à l’été 2023 dans le Vieux-Boucherville, plus exactement dans la cour de l’école orientante l’Impact, a remporté un Prix Coup de cœur du Centre de services scolaire des Patriotes.

@R: Le projet qui s’est étalé sur deux années a été réalisé par la Bouchervilloise Chantal De Menezes, architecte paysagiste et designer, avec la collaboration de la direction de l’école, du Centre de services scolaire et de la Ville de Boucherville.

La microforêt, une forêt dense à croissance rapide, a été implantée à même le stationnement de l’école. Elle est composée de 442 végétaux incluant plus de 100 arbres.

Le conseil des élèves de l’école orientante l’Impact avait soulevé le manque d’espaces verts à l’extérieur et au même moment, le camp de jour Croque-Science manifestait son intérêt d’utiliser leurs installations extérieures l’été. Ils ont donc travaillé ensemble et avec l’équipe de Mme De Menezes pour réaliser le projet qui s’est vu décerner le Prix Collaboration lors de la cérémonie de remise des Prix inspiration Patriotes 2024 du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), le 11 avril, à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville.

Pour Chantal De Menezes, « ce projet inspirant, fruit de la collaboration de plusieurs acteurs, est le symbole vivant de ce qui est possible d’accomplir lorsqu’une communauté se mobilise; alliant à la fois lutte contre les changements climatiques et promotion de la sécurité alimentaire. »