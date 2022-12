Changements apportés à la collecte de recyclage à Sainte-Julie et Varennes

Dans un souci d’amélioration continue de sa gestion des matières résiduelles, la MRC de Marguerite-D’Youville procédera à des changements dans la délimitation de ses secteurs pour la collecte de recyclage à Sainte-Julie et à Varennes. Ces modifications entreront en vigueur dès janvier 2023 et permettront de réaliser plus efficacement cette collecte sur les deux territoires.



Pour la ville de Sainte-Julie, les secteurs qui ont été modifiés sont, entre autres, la montée Sainte-Julie qui est incluse dans le secteur 2. La rue Principale fera partie du secteur 1 du boulevard Armand-Frappier jusqu’à proximité de la montée Sainte-Julie ou du secteur 2 à partir de la montée jusqu’aux limites de Saint-Amable tandis que la route 229 est considérée dans le secteur 2.



Le territoire de Varennes a quant à lui été divisé en deux secteurs afin d’assurer le maintien d’un service optimal. La collecte de recyclage aura donc lieu en alternance chaque semaine, entre le secteur au nord de la voie ferrée et le quartier du boulevard de la Marine (S1) et le secteur au sud de la voie ferrée, incluant les rangs (S2).



Une carte interactive a été mise en ligne afin d’aider les citoyen(ne)s à connaître leur secteur d’appartenance. Il est possible d’y effectuer une recherche par adresse. Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet ou éprouvant des difficultés techniques, il est possible également de téléphoner à la MRC pour obtenir de l’aide. Une carte abrégée est également incluse dans le calendrier des collectes de ces municipalités.



Celle-ci peut être consultée dès maintenant sur le site Internet de la MRC au www.margueritedyouville.ca