925 nouveaux arbres plantés en bordure de la route 132 à Varennes

L’environnement et le couvert végétal seront grandement améliorés sur plus de deux kilomètres longeant la Route 132 près des rues du Fief et de la Tenure à Varennes car l’équipe d’Arbre Évolution aidé de plusieurs bénévoles y ont planté, il y a quelques jours, plus 925 arbres et 333 arbustes. Cet aménagement permettra notamment de consolider la haie antibruit, d’embellir le petit sentier de marche, de freiner l’avancée du phragmite et d’augmenter considérablement la biodiversité

Cette plantation d’importance a été réalisé au terme de 14 jours de plantation sur le territoire de Varennes et de Verchères, l’équipe d’Arbre-Évolution, épaulée par des dizaines de bénévoles et plusieurs employés de différentes organisations, a été en mesure de clore l’une des plus importantes opérations de reboisement communautaire dans la MRC de Marguerite-D’Youville.



Les deux projets de plantation, à Varennes et verchères ont totalisé plus de 100 000 $ d’investissements principalement fournis par l’initiative Horizon Nature de la MRC Marguerite-D’Youville et le Programme de Reboisement Social d’Arbre-Évolution.



Au total, 11 bailleurs de fonds ont contribué pour 43 630 $, dont les entreprises Croesus, Groupe ABS et de nombreux clients du www.calculcarbone.org, un site transactionnel qui permet aux individus de compenser leur émission de GES en ligne.



Du côté de Verchères, c’est littéralement une nouvelle forêt de 4 hectares qui a été érigée aux abords des étangs aérés, au bout de la rue de l’Industrie. « Les îlots forestiers ne sont pas assez nombreux en Montérégie et nous nous sommes fixé un objectif d’inverser la tendance. Le projet de Verchères incarne bien cette volonté. La plantation a également été pensée pour s’arrimer aux usages anthropiques, comme les sentiers de marche et de motoneige », a précisé le maire de Varennes mais aussi préfet de la MRC, Martin Damphousse. «