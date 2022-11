L’enfer des travaux au tunnel: Sainte-Julie et Varennes veulent faire partie de la solution

Malgré les inconvénients majeurs des travaux au tunnel Louis-H.-La Fontaine, on constate que les habitudes des conducteurs sont parfois difficiles à modifier, mais dans un malheureux « marathon » de chantiers répartis sur trois ans, il est fort possible de voir des changements s’opérer graduellement. Le transport collectif ainsi que le covoiturage offrent de bonnes possibilités, et les viles de Sainte-Julie et Varennes veulent aussi faire partie de la solution.

Mentionnons en débutant que la Société de transport de Montréal (STM) a ajouté un train supplémentaire de neuf voitures, ce qui permettra 50 départs de plus par jour par direction, dont 25 % de plus à l’heure de pointe. Aussi, un terminus temporaire a été aménagé au métro Radisson, sur la ligne verte. Deux quais accueillent maintenant les autobus du RTL et d’exo, ce qui par contre diminue du tiers environ les places disponibles au stationnement incitatif adjacent.

Du côté du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et d’Exo, les autobus qui relient les stationnements incitatifs de Beloeil, de Sainte-Julie et de Boucherville vers le métro Radisson sont gratuits. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, jusqu’au 27 novembre, deux billets de transport seront distribués gratuitement au terminus Radisson aux usagers de ces navettes, afin qu’ils puissent poursuivre leur trajet sur le réseau de transport collectif.

Il faut aussi souligner que, dans le but d’encourager le covoiturage, les voitures avec trois occupants et plus peuvent emprunter la voie réservée aux autobus et aux taxis sur l’autoroute 20 vers Montréal, entre Sainte-Julie et Boucherville. À ce sujet, la Ville de Sainte-Julie, a mis dans la section Transport en commun, sur son site Internet, un lien pour les gens de la municipalité qui désirent faire du covoiturage afin d’accélérer le temps de voyagement et de réduire le coût des déplacements.

Tout récemment à Varennes, la Ville a fait savoir qu’un service d’autobus est offert gratuitement (la ligne exo 532, du lundi au vendredi) jusqu’au terminus Radisson, où, rappelons-le, deux titres de transports sans frais sont offerts afin de faciliter les déplacements durant les travaux. Pour prendre ce bus, les usagers peuvent bien sûr utiliser le stationnement incitatif de la rue Jules-Phaneuf.