Sainte-Julie : Traverse de l’épouvante 29 octobre, de 17 h à 21 h, au parc Armand-Frappier

La Traverse de l’épouvante se déroulera le 29 octobre, de 17 h à 21 h, au parc Armand-Frappier situé au 199, boulevard Armand-Frappier, à l’arrière de l’aréna.



Lors de cette soirée, les citoyens de tous les âges sont invités à parcourir le sentier ayant pour thème « Une soirée au jardin mythologique avec des créatures fantastiques ». Les visiteurs parcourront le sentier pédestre et iront à la rencontre de personnages mythiques qui animeront des tableaux en plus du musée fantastique. Des bénévoles déguisés, des animateurs et des professionnels bonifieront le trajet. Les participants recevront des bonbons à la fin de la traverse.



L’événement est gratuit et aucune inscription n’est requise.



L’événement se tiendra beau temps, mauvais temps.



Les citoyens sont invités à se stationner à l’ancien stationnement incitatif, au stationnement incitatif, à l’aréna (après 19 h) et dans les rues entourant le parc.