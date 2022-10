La piste cyclopédestre du Grand-Coteau à Sainte-Julie est maintenant munie de balises de secours

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer que la piste cyclopédestre du Grand-Coteau est maintenant munie de balises de secours.



Ces balises sont installées sur des poteaux de lumières, des clôtures ou sur des poteaux d’affichage déjà existants à proximité de la piste cyclopédestre. D’une couleur blanche réfléchissante, elles permettront aux citoyens de spécifier leur emplacement au 9-1-1 en cas d’urgence.



Les services de sécurité de la région ont reçu une carte comprenant les numéros des balises et leurs emplacements. Ils pourront accéder plus rapidement au site signalé lors de l’appel et utiliser des véhicules adaptés aux réalités de l’emplacement.



De plus, les citoyens pourront utiliser les numéros des balises lorsqu’ils effectuent des requêtes à la Ville. Ce fonctionnement facilitera le repérage de la problématique par les employés municipaux.