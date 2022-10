Nouvelles barrières de sécurité sur le sentier pédestre du parc de la Commune de Varennes

Trois nouvelles chicanes ont été installées au parc de la Commune afin de contrôler l’accès au sentier pédestre en bordure du fleuve. En effet, les cyclistes devront se diriger vers la piste cyclable qui longe les maisons, alors que le sentier en bordure du fleuve sera réservé aux piétons. Les cyclistes qui désirent l’emprunter devront descendre et marcher avec leur vélo. Les chicanes sont utilisées dans les pistes cyclables et les voies partagées afin d’assurer la sécurité de piétons et des cyclistes.



« Avec l’installation de ces barrières, nous augmentons la sécurité des citoyens qui souhaitent marcher en toute quiétude dans notre magnifique parc de la Commune. Nous invitons aussi les gens à emprunter la promenade riveraine sur pilotis pour admirer la faune et la flore de la berge du fleuve », affirme le maire Martin Damphousse.



Elles ont été installées :



En arrivant de Boucherville, tout près de la section de tables à pique-nique;

À l’entrée du sentier, près du pavillon du parc de la Commune;

En arrivant de la Basilique Sainte-Anne, à l’intersection entre le sentier pédestre et la piste cyclable.