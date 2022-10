Fermeture de trois voies sur six du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine jusqu’en 2025

Le ministère des Transports informe la population qu’il procédera à la fermeture de trois voies sur six dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à compter du 31 octobre afin de poursuivre les travaux liés à sa réfection majeure. Cette entrave d’envergure sera en vigueur jusqu’en novembre 2025. L’objectif de ces travaux est d’assurer la durabilité de l’infrastructure pour 40 ans sans autre intervention majeure.

Gestion de la circulation dans le tunnel à compter du 31 octobre jusqu’en novembre 2025

• 1 voie ouverte en direction de la Rive-Sud;

• 2 voies ouvertes en direction de Montréal.

Mesures d’atténuation pour limiter les impacts

Le Ministère invite les usagers du tunnel à modifier dès maintenant leurs habitudes de déplacement et à utiliser davantage le transport collectif. Pour encourager les citoyennes et citoyens qui le peuvent à opter pour un plan B remplaçant le voiturage en solo, le Ministère et ses partenaires en mobilité rappellent que les navettes RTL 61, RTL 461, exo 520, exo 521 et exo 532, reliant les stationnements incitatifs de la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal, seront gratuites à compter du 17 octobre pour les trois prochaines années.

De plus, toujours à compter du 17 octobre, des titres de transport (2 passages) seront remis au terminus Radisson aux usagères et usagers de ces navettes afin qu’ils puissent poursuivre gratuitement leur trajet en transport collectif. Cette distribution de titres s’échelonnera sur une période de six semaines, soit jusqu’au 27 novembre 2022.

En plus de ces services gratuits, le ministère des Transports bonifiera le service de métro sur la ligne jaune en plus d’augmenter le nombre de départs de lignes d’autobus en direction du terminus Longueuil. Enfin, le gouvernement du Québec financera un projet pilote de covoiturage mené par l’Autorité régionale de transport métropolitain afin de stimuler cette pratique susceptible de réduire la pression sur le réseau routier. Plusieurs autres mesures seront mises en place.

À surveiller d’ici le 31 octobre 2022

Plusieurs activités préparatoires sont à réaliser afin de mettre en place cette nouvelle configuration des voies dans le tunnel, dont du marquage, l’installation et l’ancrage de glissières de sécurité, la construction de voies de déviation et des travaux d’asphaltage.

Les fermetures suivantes seront donc requises :

• Fin de semaine du 21 octobre : fermeture complète du tunnel en direction de Montréal;

• Semaine du 24 octobre : seulement deux voies par direction seront ouvertes;

o Des fermetures complètes de nuit pourraient également être requises durant la

semaine;

• Fin de semaine du 28 octobre : fermeture complète du tunnel en direction de la

Rive‑Sud.

À noter que cette planification des fermetures pourrait être modifiée en cas de contraintes

opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables.