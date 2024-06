Tunnel: fermeture de nuit de deux bretelles de l’autoroute 25 durant la semaine

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) procédera à la fermeture de nuit de deux bretelles de l’autoroute 25 en direction nord ainsi que de l’avenue Souligny en direction est durant la semaine du 10 juin afin de réaliser des travaux de bétonnage et d’entretien.



Le MTMD a indiqué qu’il n’y a pas de fermetures prévues dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant la semaine du 10 juin et la fin de semaine du 14 au 17 juin 2024.



Ainsi donc, pour l’autoroute 25 en direction nord, il y aura fermeture complète de l’entrée en provenance de la rue Hochelaga, de lundi 21 h 30 à mardi 5 h, et fermeture complète de la bretelle de sortie n° 5- Route 138 / Rue Hochelaga / Rue Sherbrooke, de lundi 22 h à mardi 5 h.





En ce qui concerne l’avenue Souligny en direction est, il y aura fermeture complète de l’avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h.