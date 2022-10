Les citoyens sont invités à venir marcher 5 km le 14 octobre prochain

Le 14 octobre prochain, les citoyens sont invités à venir marcher dans le cadre de La Grande marche, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie. Cet événement rassembleur est gratuit et ouvert à tous.



Dans le cadre de cette activité, les participants pourront parcourir 5 km en famille ou entre amis. L’événement aura lieu, beau temps, mauvais temps. L’événement débutera à 18 h 15 avec de l’animation et un échauffement et le départ de la marche s’effectuera à 18 h 30 à l’école Arc-en-ciel située au 450, rue Charles-de Gaulle, Sainte-Julie. Une collation sera offerte aux participants après la marche. Les personnes souhaitant participer à l’activité peuvent s’inscrire gratuitement au onmarche.com.



Les citoyens qui souhaitent être bénévoles lors de l’événement sont invités à contacter le Service des loisirs à l’adresse loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca ou au 450 922-7122.