Près de 2 000 visiteurs au nouvel événement Pétillant & Gourmand à Sainte-Julie

Ce sont près de 2 000 visiteurs qui ont pris part au nouvel événement-bénéfice « Pétillant & Gourmand » du maire Mario Lemay, présenté les 30 septembre et 1er octobre au parc Jules-Choquet à Sainte-Julie.

Rappelons qu’au lieu de tenir un tournoi de golf dans le but de recueillir des fonds pour les organismes du milieu, le conseil municipal a proposé une nouvelle formule où tous les citoyens pouvaient participer.

Ainsi donc, le 30 septembre, les citoyens étaient invités à venir danser et manger sous le grand chapiteau où il y avait des prestations musicales, de l’animation, de la danse et de la nourriture. Le 1er octobre, la population pouvait découvrir les différentes activités proposées dans la zone jeunesse, la zone familiale et dans la zone gourmande.

« C’était mon désir, c’est-à-dire que ce soit plus inclusif, que le plus de gens possible puissent participer à l’activité, a fait savoir le maire, Mario Lemay. Ça a super bien marché le samedi avec les enfants et les gens qui m’ont abordé m’ont dit qu’il faut que ça reste, alors on va répéter l’expérience! »

Billets en vente

Ce nouvel événement comporte un deuxième volet, soit un tirage organisé en collaboration avec le Centre d’action bénévole, L’Envolée. Plus de 3 500 $ de prix à gagner, dont un ordinateur de STR Micro, une carte-cadeau de 750 $ chez IGA, une carte-cadeau de 600 $ chez Ultime Vélo, une carte carte-cadeau du CCSSJ (piscine et aréna) de 300 $, une carte-cadeau pour des repas préparés de Chocolaterie Volupté de 300 $, un abonnement de ski de soirée à Ski Saint-Bruno et des cartes-cadeaux de 100 $ dans les restaurants Lupo, Les Cuisiniers, Yamato et DiVino.

Les billets, vendus au coût de 5 $ chacun, sont présentement en vente et le tirage sera effectué le 28 novembre. Les citoyens peuvent se les procurer à l’hôtel de ville ou auprès des organismes participants. Les sommes amassées dans le cadre de ce tirage seront entièrement remises aux organismes qui participent à la vente de billets.