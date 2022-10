Le maire de Sainte-Julie félicite Suzanne Roy et fait part de ses priorités

Au lendemain des élections, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a félicité la nouvelle député de la circonscription de Verchères, Suzanne Roy, et il a également fait part des dossiers prioritaires sur lesquels le conseil souhaite travailler dans un avenir rapproché.

Rappelons que Suzanne Roy a été conseillère municipale et mairesse de la Ville de Sainte-Julie pendant plus de 25 ans, en plus d’être préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville pendant de nombreuses années. « Elle connaît bien notre ville et la région ainsi que les enjeux qui devront être abordés dans les prochains mois », a souligné Mario Lemay. « Nous n’avons aucun doute qu’elle continuera d’être présente et à l’écoute des citoyens, comme elle l’a toujours fait. »

Parmi les priorités de la Ville, il y a la création de nouvelles places en CPE, de logements abordables et sociaux ainsi que le transfert du terrain de la défense nationale à la SÉPAQ afin de le greffer au parc du Mont-Saint-Bruno. Soulignons à ce sujet que, lors des élections, les candidates de la CAQ, Suzanne Roy et Nathalie Roy, se sont engagées à agrandir de 4,4 kilomètres carrés le parc national du Mont-Saint-Bruno par l’annexion du champ de tir qui appartient actuellement au ministère de la Défense nationale du Canada. Le parc national occupe une superficie de 8,8 kilomètres carrés et cet ajout ferait donc augmenter sa surface de 50 %.

« Nous souhaitons également continuer à travailler à l’implantation de davantage de mesures de mitigation en raison des travaux au tunnel L.-H.-La Fontaine, car nous savons que la congestion causée par ces chantiers préoccupe grandement nos citoyens », a poursuivi le maire de Sainte-Julie. « Le projet de centre multifonctionnel avec gymnase et la réfection de la piscine intérieure sont aussi des projets qui nous tiennent à cœur, car nous souhaitons offrir à nos citoyens et nos organismes des installations de qualité. Nous espérons que des programmes de subvention nous permettront de les faire rapidement. »