Exposition de Françoise Blanchet à la bibliothèque de Sainte-Julie

Les citoyens sont invités à visiter l’exposition de l’artiste peintre, Françoise Blanchet, qui se déroulera du 3 au 30 octobre prochain à la bibliothèque de Sainte-Julie.

« Depuis mes jeunes années, j’ai toujours aimé le domaine des arts. La retraite venue, j’ai décidé de parfaire mes connaissances sur le plan artistique. Cette démarche me permet de me connaître et d’être habité par la beauté.

Ma créativité s’exprime au travers de l’observation, de l’écoute, des risques, du chaos et de la reconstruction qui m’étonnent et me surprennent. C’est l’expression de mon conscient et de mon inconscient. C’est l’information qui se libère.

Après avoir suivi de multiples cours : fusain, collage, céramique, gravure, huile, pastel, aquarelle, acrylique, modèle vivant et croquis. Je ressens le besoin de présenter mon travail au public », exprime-t-elle.

Mme Blanchet est heureuse de vous faire découvrir ses tableaux qui sont assurément source d’émotions et de réflexion.

« C’est un immense plaisir de partager avec vous ma passion pour les arts qui m’habite depuis si longtemps. Au plaisir de vous rencontrer! »

Le vernissage se tiendra le 6 octobre, de 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque de Sainte-Julie.