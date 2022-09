Tunnel Louis-Hippolyte – Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de Montréal du 9 au 12 septembre

Le ministère des Transports vous informe qu’une fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de Montréal, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la fin de semaine du 9 au 12 septembre. Celle-ci est requise afin de poursuivre les travaux de réfection majeure du tunnel.



Fermetures de fin de semaine – 9 au 12 septembre



• Fermeture complète des autoroutes 20 et 25 en direction de Montréal entre la sortie n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P. E. Trudeau de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de 0 h 30 (dans la nuit de vendredi à samedi) à lundi 5 h

o Les entrées de ce tronçon seront fermées dès vendredi 23 h 30

o L’accès à l’île Charron sera maintenu en tout temps, un chemin balisé sera disponible à partir du boulevard Marie-Victorin



À noter que la vitesse est réduite dans le secteur des travaux. Les usagers de la route sont invités à adapter leur conduite pour leur sécurité et celle des travailleuses et travailleurs.



Fermetures de nuit – 7 au 8 septembre



En direction sud



• Une fermeture complète de nuit de l’autoroute 25 en direction sud, entre la sortie n°4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) est planifiée dans la nuit du mercredi au jeudi de 23 h à 5 h.



En direction nord



• Une fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l’autoroute 25 en direction nord, entre la sortie n°90 – La Prairie / USA / Varennes et l’entrée en provenance de la rue De Boucherville, est planifiée dans la nuit du mercredi au jeudi de 22 h à 5 h.



Les entraves peuvent être modifiées, devancées, repoussées ou annulées, consultez le quebec511.info avant vos déplacements.



Rappel – Des entraves majeures dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sont planifiées à partir de novembre 2022. Les usagers de la route sont invités dès maintenant à changer leurs habitudes de déplacement.



Le Ministère confirmera les entraves pour le week-end à venir en début de semaine, celles-ci étant tributaires de l’avancement du chantier, des conditions météorologiques ainsi que de la coordination avec nos partenaires. Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le quebec511.info pour connaître les fermetures planifiées.