Deux mentions OR pour le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie

Le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau est composé de 14 guitaristes de la 1re à la 5e secondaire. En plus d’avoir des cours de musique dans le jour, ces jeunes ont deux cours de plus par semaine en parascolaire. Après deux ans de pandémie, les guitaristes de l’école secondaire du Grand-Coteau étaient très heureux de participer à deux festivals en mai dernier.



Sous la direction de madame Nathalie Lachance, les élèves du profil guitare ont remporté la NOTE D’OR au Festival des harmonies et orchestres symphoniques de Sherbrooke le 22 mai dernier. Ils ont aussi obtenu le 1er rang dans la catégorie « 5e secondaire et moins » ainsi qu’une bourse de 75$.



Puis, le 25 mai, les élèves du profil guitare ont obtenu la mention OR lors de leur participation au « Musicfest-Québec sur la route ». L’organisateur du festival a filmé les élèves à l’école secondaire du Grand-Coteau et il y a eu une diffusion en direct sur facebook. Madame Isabelle Héroux et monsieur Alexandre Éthier ont évalué la performance des élèves et leur ont donné de précieux conseils dans un atelier suite à leur performance. Les élèves ont aussi reçu la mention spéciale « ATELIER + » pour une attitude exemplaire, une grande réceptivité, une implication ainsi qu’une ouverture d’esprit évidente en atelier suite à leur prestation en classe 200. Cette mention OR leur a permis de recevoir une invitation à participer au Musicfest Canada. Jérémie Provost, 5e secondaire, a reçu un méritas musical pour son assiduité, sa grande participation, la constance dans son travail ainsi que le rôle important qu’il joue dans sa section.



Félicitations aux élèves du profil guitare pour leur persévérance, leur implication ainsi que tout le travail accompli !