Fermeture complète du tunnel en direction de la Rive-Sud durant la fin de semaine du 1er au 4 avril

Le ministère des Transports vous informe qu’une fermeture complète d’un tronçon de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la fin de semaine du 1er au 4 avril. Celle-ci est requise afin de finaliser l’installation des glissières de sécurité dans le tunnel.



Fermeture de fin de semaine – 1er au 4 avril



• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de la route 132, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de 0 h 30 (dans la nuit de vendredi à samedi) à lundi 5 h

o Les entrées de ce tronçon seront fermées dès vendredi 23 h 30

o Il sera possible d’accéder à l’autoroute 20 en direction est en provenance de l’île Charron

o L’entrée en provenance de l’avenue Souligny Est vers l’autoroute 25 en direction sud sera ouverte. Les usagers seront redirigés vers la sortie n° 3 – Rue Notre-Dame / Rue Hochelaga en direction de la rue Notre-Dame Est vers le pont Jacques-Cartier.



Si les conditions météorologiques le permettent, des fermetures complètes de nuit du tunnel en direction de la Rive-Sud pourraient avoir lieu, du lundi au jeudi, dans les semaines à venir.



Ces entraves sont tributaires des conditions météorologiques. Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le quebec511.info pour connaître les fermetures planifiées.



Rappel – Entraves de longue durée, en vigueur depuis le 28 mars, jusqu’à la fin de 2022



• Fermeture partielle d’une voie sur trois de l’autoroute 25 en direction sud entre la rue Sherbrooke Est et l’île Charron (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine)

• Déviation de la circulation menant de l’avenue Souligny en direction est à l’autoroute 25 en direction sud

o Attention, les usagers doivent garder la gauche pour emprunter la bretelle plutôt que la droite



À noter que la vitesse est réduite dans le secteur des travaux. Les usagers de la route sont invités à adapter leur conduite pour leur sécurité et celle des travailleurs.



Mesures d’atténuation en transport collectif



De nombreuses mesures d’atténuation en transport collectif ont été mises en place à la fin de 2021 afin de faciliter les déplacements des citoyens durant la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, notamment :



• Ajout de quatre nouvelles lignes d’autobus reliant le métro Radisson à cinq stationnements incitatifs de la Rive-Sud (Varennes, de Mortagne, de Touraine, Sainte-Julie et Belœil) :

o corridor Belœil-Montréal (lignes 520 et 521 d’exo)

o corridor Varennes-Montréal (ligne 532 d’exo)

o corridor Boucherville-Montréal (ligne 461 du RTL)

• Bonification de la ligne d’autobus 61 du Réseau de transport de Longueuil (RTL), entre Boucherville et Montréal

• Ajout de 830 nouvelles places gratuites de stationnement incitatif :

o nouveau stationnement incitatif de Touraine (à l’angle du boulevard De Montarville et de l’autoroute 20), à Boucherville (300 places)

o agrandissement du stationnement incitatif de Belœil (ajout de 200 places) et de Mortagne, à Boucherville (ajout de 330 places)