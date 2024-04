Tunnel: fermeture complète de soir et de nuit du 12 au 22 avril

Le ministère des Transports du Québec vient d’informer la population que le tunnel sera fermé dans les deux directions, toutes les nuits, du 12 au 22 avril, c’est-à-dire en direction de la Rive-Sud, entre la sortie no4 et l’entrée en provenance de l’Île Charron ainsi qu’en direction de Montréal, entre la sortie no 90 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame, selon l’horaire suivant :

Soirées et nuits de lundi à jeudi, de 21h à 5h;

Nuit de vendredi à samedi, de 23h à 8h;

Nuit de samedi à dimanche, de 23h à 9h;

Nuit de dimanche à lundi, de 22h à 5h.

Les entrées seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.

Ces fermetures sont requises afin d’effectuer l’inspection des ventilateurs d’extraction dans les tours de ventilation du tube ouvert.

Par contre, le tunnel sera ouvert dans les deux directions pour toute la semaine du 1er au 7 avril. Aucune entrave supplémentaire aux abords du tunnel n’est prévue.