Travaux majeurs au tunnel: début des entraves de longue durée jusqu’à la fin de 2022

À la Saint-Valentin, les couples parlent de leur amour en évoquant la plus longue durée possible, mais au ministère des Transports du Québec (MTQ), c’est beaucoup moins romantique puisque c’est le 14 février qu’ont débuté les entraves de longue durée qui se poursuivront jusqu’à la fin de 2022.

Le MTQ a averti les usagers de la route qu’ils devraient dans la mesure du possible éviter le secteur du tunnel, particulièrement en mars, alors que les travaux à cet endroit s’intensifieront, principalement avec la reconstruction de la chaussée de l’autoroute 25.

Ainsi, depuis le 14 février et ce jusqu’à la fin de l’année 2022, il y a fermeture de la rue De Boucherville, en direction sud, entre les rues Hochelaga et Tellier. Il y a aussi fermeture de la rue Tellier, en direction est, entre les rues De Boucherville et Curatteau.

À partir du 21 février et également jusqu’à la fin de l’année, le MTQ a procédé à la fermeture de l’entrée menant de la rue des Futailles à l’autoroute 25, en direction sud.

Dès le 25 février et ce jusqu’en décembre, il y aura déviation de la chaussée et maintien de deux voies de circulation de l’autoroute 25, en direction nord, entre le tunnel et l’échangeur Sherbrooke. La sortie no 4 – Montréal/Centre-ville de l’autoroute 25 en direction nord sera fermée, tout comme la bretelle menant de l’avenue Souligny à l’autoroute 25, en direction nord.



Prenez note qu’à partir de la mi-mars et jusqu’à la fin de l’année, il y aura fermeture partielle du tunnel en direction sud, soit une voie fermée sur trois. Les ouvriers procèderont à la déviation de la chaussée et au maintien de deux voies de circulation de l’autoroute 25, en direction sud, entre l’échangeur Sherbrooke et le tunnel. Il y aura aussi des détours de la circulation en provenance de la bretelle menant de l’avenue Souligny vers l’autoroute 25, en direction sud.

Le Ministère a rappelé que plusieurs mesures d’atténuation ont été mises en place à la fin de l’année dernière afin de limiter les répercussions des travaux sur la circulation, dont la mise en service de quatre nouvelles lignes d’autobus entre Montréal et la Rive-Sud. Ces autobus empruntent de nouvelles voies réservées et des accotements aménagés le long de l’autoroute 20 dans le cadre des travaux. Le MTQ a également précisé en terminant que les usagers peuvent aussi bénéficier de 830 nouvelles places ajoutées aux stationnements incitatifs sur la Rive-Sud.