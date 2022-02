Les changements climatiques affectent déjà la santé des gens et perturbent les systèmes de santé

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a collaboré à la rédaction du rapport La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir, publié par Santé Canada. Les changements climatiques ont déjà des effets nuisibles sur la santé. La hausse des températures entraîne davantage de vagues de chaleur, de feux de forêt, de décès liés aux tempêtes violentes et aux inondations, ainsi qu’une augmentation des maladies respiratoires comme l’asthme et l’expansion des zoonoses comme la maladie de Lyme. Sans effort concerté et majeur, les changements climatiques vont entraîner une augmentation des blessures, des maladies et des décès. « Les répercussions des changements climatiques sur la santé imposent un fardeau économique important sur les citoyens et les institutions », a souligné Céline Campagna, chercheuse d’établissement à l’INSPQ et co-auteure du rapport. « Ce fardeau évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars par année va continuer de s’accroître à défaut d’une adaptation efficace par nos gouvernements. Il faut intensifier les efforts pour prévenir des effets potentiels sur la santé, tout en permettant aux systèmes et aux établissements de santé d’accroître leur résilience aux changements climatiques.