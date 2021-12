Arrêt lumineux et traverse piétonnière réclamés à l’intersection Marie-Victorin et Bachand Nord

Une pétition circule présentement pour demander à la Ville de Boucherville la mise en place d’une meilleure signalisation à l’intersection du boulevard Marie-Victorin et de la rue Bachand Nord.

L’instigatrice de la pétition, Sophie Lyman, explique qu’il y a un problème majeur de sécurité à cet endroit. « Depuis plusieurs mois, nous avons remarqué que de nombreux automobilistes omettent de faire leur arrêt, ce qui compromet la sécurité des piétons et des cyclistes qui traversent cette intersection. »

« Depuis que l’arrêt central entre les deux voies a été enlevé, plusieurs automobilistes passent tout droit sans même ralentir. Les panneaux d’arrêt situés sur le boulevard ne sont pas assez visibles, surtout celui en direction est. »

Les signataires demandent qu’une traverse piétonnière ainsi qu’un panneau d’arrêt lumineux soient installés sur le boulevard Marie-Victorin.

Mercredi dernier, soixante-huit résidents du secteur des rues Bachand Nord, Cicot Nord et du boulevard Marie-Victorin avaient signé la pétition.