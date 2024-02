Un feu de circulation est réclamé au coin de la 132 et la montée de la Baronnie à Varennes

La montée de la Baronnie est un chemin très achalandé puisque c’est la voie obligatoire pour les camions afin d’accéder à l’autoroute 30 sans passer par le centre-ville. Varennes a récemment demandé au ministère des Transports du Québec (MTQ) de changer le simple panneau d’arrêt à l’intersection de la route Marie-Victorin par un feu de circulation afin de sécuriser le secteur.



Lors de l’assemblée publique du 5 février, une citoyenne, Manon Provençal, a demandé des éclaircissements à ce sujet. Le maire Martin Damphousse a précisé qu’il s’agissait d’une demande citoyenne avalisée par le conseil municipal.



« Il faut se rappeler qu’à l’origine de l’implantation de cette desserte, la Ville avait dans ses plans d’installer à cette intersection une lumière, mais le MTQ ne l’avait pas autorisé et ils ont plutôt placé un panneau d’arrêt à cet endroit. Étant donné l’affluence des véhicules dans ce secteur, le conseil s’est montré à 100 % favorable à cette demande. »



Mme Provençal a alors rétorqué : « Oui, mais on sait que le MTQ n’est pas très vite dans ses décisions ». Le maire a répondu avec un petit sourire en coin : « Ça, ce n’est pas moi qui l’ai dit », avant que la citoyenne n’ajoute : « Non, c’est la Vérificatrice générale qui en a parlé! ».