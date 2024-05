Boucherville : une aire de protection pour les monarques

Une aire de protection pour les monarques vient d’être créée à Boucherville.

Des citoyens soucieux qu’une zone où poussent des plants d’asclépiades fasse l’objet d’une tonte régulière, ont fait part de leur préoccupation à la Ville.

Sachant que ces plantes sont indispensables à la survie du papillon monarque, des spécialistes en environnement de la Ville ont inspecté le lieu et confirmé la présence marquée d’asclépiades dans l’espace vert, géré par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et situé à l’intérieur d’une bretelle d’accès à l’autoroute 132, à l’intersection du boulevard Marie-Victorin.

La Ville et le Ministère en sont venus à une entente selon laquelle cet emplacement ne subira plus de coupe entre les mois de mai et de septembre, soit durant la période de croissance de l’asclépiade et celle de reproduction du monarque, une espèce en voie de disparition.

La communauté scientifique s’entend pour dire que l’utilisation de pesticides, les changements climatiques et la raréfaction de l’habitat constituent les principales menaces pesant sur le monarque. Cet emblématique papillon dépend de l’asclépiade pour survivre puisque la plante constitue l’unique source de nourriture de ses chenilles.