Éclipse: un événement rassembleur à Boucherville

Des milliers de Bouchervillois se sont rassemblés ici et là, pour observer l’éclipse totale du soleil. Une petite minute pour le spectacle astronomique du siècle. L’événement a de loin été rassembleur et des plus festifs.

Sur des Abymes, en bordure du parc de Normandie, deux couples voisins trinquaient au champagne en pleine rue, pour saluer ce phénomène unique et historique.

Ils saluaient l’éclipse du soleil, tout comme l’ont fait plus de 500 autres résidents de Boucherville qui étaient réunis juste à côté, sur la colline et les butons du parc de Normandie, pour y observer la disparition, durant une petite minute, du soleil alors que la lune s’était mise dans la tête de cacher l’astre lumière.

C’est à ce parc que le Club d’astronomie de Boucherville a organisé le rassemblement au cours duquel il a distribué près de 500 lunettes de protection aux citoyens. Il a fourni des informations sur le phénomène que bien des gens ne reverront plus de leur vie, car la prochaine au Québec est prévue en 2205.

Le président, Yves Pleau, est ravi. « Le ciel était de la partie », dit-il.

« C’est une très belle expérience et de la vivre ensemble, c’est encore mieux », s’est exclamée Lilianne Audet.

« Ce fut émouvant, mais la totalité de l’éclipse dure moins longtemps. La pénombre, c’est impressionnant », a pour sa part commenté Claude Desseault.

« C’est un événement qui nous conscientise sur ce qu’est être un être humain », a pour sa part commenté Léo Sergent.

« Ce fut un moment unique, un moment d’émotion marquant », a observé Jean-Pierre Bernard.