Le Canada célébré à Boucherville

Plusieurs centaines de Bouchervillois ont célébré le 157e anniversaire du Canada lors de de la fête du 1er juillet au centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Jeux gonflables, kiosques d’information et hot-dogs étaient entre autres au menu des festivités qui ont également permis d’honorer plusieurs personnalités, dont l’actuel directeur général de la Ville de Boucherville, Roger Villeneuve, qui oeuvre non seulement comme premier fonctionnaire de la ville, mais aussi comme bénévole pour de nombreuses causes. Il est d’ailleurs co-fondateur du Centre de répit Aux Quatre Poches, un organisme qui offre des services à des jeunes multi-handicapés.

Comme clou de l’événement, le traditionnel gâteau anniversaire a été servi aux convives présentes.