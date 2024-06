Gicleurs ACME, de Boucherville, médaillés de la relève

L’entreprise bouchervilloise Les Gicleurs Acme a remporté la troisième place dans la catégorie Relève familiale du concours Les Médaillés de la relève.



Organisé par PwC Canada depuis 2006, ce concours célèbre des succès réalisés dans le cadre d’un transfert familial ou d’une acquisition par des employés ou des repreneurs. Six entreprises québécoises ont été couronnées.



Le repreneuriat est au cœur de l’activité économique de la province, avec un nombre croissant de transferts d’entreprises dépassant désormais la création de nouvelles entreprises au Québec.



«Alors que 6 propriétaires d’entreprises sur 10 ont l’intention de vendre ou céder leur entreprise au cours des 10 prochaines années, il est encore plus important de reconnaître et de valoriser le succès des repreneurs d’ici», informe PwC Canada dans un communiqué de presse.



« Le repreneuriat joue un rôle essentiel au sein de notre communauté. Parfois méconnu, il représente un véritable moteur économique pour l’ensemble des régions du Québec en plus d’assurer la pérennité d’entreprises déjà bien établies », rappelle Christine Pouliot, Associée, Leader pour le secteur des sociétés privées au Québec chez PwC Canada.



Le succès des Gicleurs ACME



En 2017, une troisième génération de la famille Péloquin a assumé la direction de cette entreprise spécialisée en installation de systèmes de gicleurs.



La transaction s’est ficelée durant un an et la transition s’est faite naturellement, portée par l’implication des cédants, l’accompagnement de spécialistes et le leadership du nouveau président-directeur général, Yanik Péloquin.



« Notre engagement de proximité avec les clients et la rigueur des normes et des valeurs inculquées par nos prédécesseurs demeure une priorité alors que nous nous tournons vers l’avenir avec l’aspiration de devenir une référence d’impacts sociétal et environnemental économiquement durable en protection incendie », affirme le PDG.



Durant les sept dernières années, l’entreprise codétenue par Yanik, Sandra, Mathilde et Gabriel Péloquin a connu une croissance exceptionnelle, multipliant ses ventes par sept tout en doublant ses effectifs.