Nouvelle voie réservée sur la A-20 entre Sainte-Julie et la 132

Le gouvernement du Québec a annoncé l’ouverture d’une nouvelle voie réservée située le long de l’autoroute 20 vers Montréal (entre Sainte-Julie et la route 132) qui accessible aux autobus, aux taxis ainsi qu’au covoiturage pour les véhicules ayant un minimum de trois occupants à bord. Cette voie réservée fait partie des mesures d’atténuation prévues dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin de limiter les répercussions des travaux. Elle s’inscrit dans une mise en service progressive des nouvelles mesures de transport collectif. Rappelons que, depuis le début du mois de novembre, la desserte de la ligne d’autobus 61 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a été bonifiée et de nouveaux services de taxis collectifs sont maintenant offerts (T89, T92 et T93). En raison des travaux en cours dans l’axe de l’autoroute 20, la voie réservée est interrompue sur un court tronçon dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 20 et 30. Ce segment devrait être ouvert d’ici la fin de l’année. Au cours du mois de décembre, il est prévu de déployer davantage l’offre supplémentaire de services de transport collectif planifiée en collaboration avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), exo, le RTL et la Société de transport de Montréal (STM).