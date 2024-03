Un ancien espion de Sainte-Julie en vedette à la nouvelle télé-réalité Les Traîtres

Dès le 8 avril, Karine Vanasse conviera 20 invités dans son mystérieux manoir pour une nouvelle télé-réalité à suspense, alors que les traîtres comploteront chaque soir pour assassiner un invité. Un neuropsychologue de Candiac et une relationniste de Longueuil se trouvent parmi les candidats, de même qu’un résident de Sainte-Julie qui est… un ex-espion.



Dans la bande-annonce, l’actrice déclare que l’émission diffusée sur Noovo se veut « le plus grand jeu de télé-réalité à suspense jamais vu » avec une somme de 100 000 $ à l’enjeu. Le défi est de démasquer tous les traîtres avant qu’il ne soit trop tard, car ceux-ci comploteront en secret chaque soir pour assassiner un invité.



Mathieu, 34 ans, est professeur au cégep en psychologie et également psychologue clinicien et neuropsychologue. Laurie, 25 ans, est relationniste. Michel, 64 ans, est professeur en criminologie et commentateur à la télévision et à la radio sur les questions de sécurité nationale. « Ce qui est vrai, a-t-il expliqué dans sa présentation, mais je suis plus. Je suis aussi quelqu’un qui a fait carrière comme enquêteur criminel à la GRC et aussi agent secret du contre-espionnage comme agent-double… »



Contrairement à Laurie, Mathieu et Michel espèrent être choisis comme traîtres dès la première émission afin de « pimenter le suspense ».