De nombreux hommages à Jean-Pierre Ferland

Des artistes et politiciens de la Rive-Sud ont exprimé leur admiration pour l’auteur-compositeur-interprète Jean-Pierre Ferland, décédé samedi à l’âge de 89 ans.

Ginette Reno, qui a partagé de grands moments de scène avec le créateur de l’album Jaune, a exprimé qu’«à chaque fois que quelqu’un que j’aime part pour l’autre côté de la vie, il y a toujours une partie de moi qui part avec lui.»

«Prends ta guitare avec toi parce que lorsque j’arriverai, c’est certain que l’on va se mettre à chanter. Tu auras peut-être le temps d’en composer une nouvelle. Félix Leclerc disait «C’est grand la mort, c’est plein de vie dedans». En tout cas mon vieux, tu as vécu.»

La chanteuse bouchervilloise considère avoir vécu les plus grands moments de sa carrière avec M. Ferland. «Merci, merci de tout mon cœur, de toute mon âme. Tu aurais pu être l’homme de ma vie.»

«Jean-Pierre Ferland nous quitte mais ses chansons restent pour l’éternité!, a écrit le Bouchervillois Josélito Michaud.

«Il a écrit des classiques. Sa voix unique est ancrée dans notre imaginaire pour toujours. Un animateur impeccable. Un interprète homme. Un grand amoureux. Un amour réel de la chanson et des artistes, poursuit-il. Jean-Pierre, tu vas nous manquer. Un peu plus haut, un peu plus loin, tu seras nous faire honneur!»

Le journaliste Jean-François Nadeau a pour sa part cité les paroles de la célèbre chanson Le petit roi, terminant sa publication en disant «[…], Comme un petit roi, Et c’était toi Ferland».

«Un immense pan de la culture québécoise s’envole, un géant s’en est allé, un héritage incomparable et éternel, adieu et merci Jean-Pierre Ferland, nous te fredonnerons à jamais», a commenté le député de Longueuil-Saint-Hubert Denis Trudel, qui s’est dit sous le choc.

«Sa voix et ses paroles ont bercé plusieurs moments de ma vie. Des souvenirs qui, à présent, deviendront encore plus touchants», a réagi Alain Therrien, député de La Prairie.

Marcel Labelle, auteur d’Une histoire de détermination à propos de Saint-Étienne-de-Beauharnois, rappelle le Festival Stéphanois, lancé en 1979. «Le premier artiste à s’y produire est Jean-Pierre Ferland qui arrive par la rivière Saint-Louis, dans une barque, en chantant « elle m’amena jusqu’à la rivière, Marie-Claire».»