Saison 2024-2025 du Théâtre de la Ville : 35 ans et des nouveautés

Pour cette 35e saison du Théâtre de la Ville, pas de thématique spéciale ni de grand rassemblement, mais la programmation la plus imposante que la salle n’ait jamais proposée – 110 spectacles – , deux nouveautés et la bonification de la série Étincelles, dédiée à la relève.

Un 35e anniversaire, «ça nous rend très fébrile, car on aura plein d’activités tout au long de l’année», a témoigné la directrice générale Dominique Lapierre, deux heures avant le spectacle de dévoilement, le 6 mai.

Parmi ces nouveautés, des spectacles déjà annoncés qui débuteront dès la fin août, dans le cadre de la série Rendez-vous d’une fin d’été.

Au programme, des valeurs sûres telles une troisième représentation d’Alexandra Stréliski, Lili St-Cyr et de l’humour.

Autre nouveauté : un ciné-club, nommé Le cinéma d’à côté. Six films québécois seront projetés, et certains seront suivis de discussions avec des artisans du film.

De tout pour tous

Fidèle à la mission pluridisciplinaire du Théâtre de la Ville, la programmation propose une variété de spectacles, alliant valeurs sûres et découvertes.

À commencer par une forte proposition en théâtre, qui inclut La dernière cassette (Olivier Choinière), Agamemnon in fire (Hilaire St-Laurent), Deux femmes en or (Catherine Léger/Philippe Lambert) et Incendies (Wajdi Mouawad/Elkahna et Ines Talbi).

Quelque peu mal à l’aise de cibler des artistes en particulier, Mme Lapierre s’est prêtée tout de même à l’exercice de nommer quelques coups de cœur.

«Véranda, ils sont fabuleux, des jeunes tellement dynamiques! […] Étienne Fletcher, c’est à découvrir également, un coup de cœur», énumère-t-elle

Durant la soirée, Jeanne Côté, Alex Nevsky, et Véranda ont foulé la scène de la salle Pratt & Whitney Canada.

L’Ensemble En direct de l’univers, qui livrera un festif spectacle du temps des Fêtes, a offert un medley de Jean-Pierre Ferland.

Le duo de cirque Agathe et Adrien a aussi donné un aperçu de son spectacle N.Ormes, où les rôles de porteur et voltigeur sont interchangeables. Le spectacle est né du questionnement selon lequel, à partir du moment où les deux artistes ont les mêmes mensurations, pourquoi devraient-ils se restreindre aux schémas habituels?

18 500 élèves

Le Théâtre de la Ville se donne pour objectif cette saison d’accueillir 18 500 enfants.

En plus du partenaire Desjardins, deux autres se sont ajoutés (Jean Coutu et Power Corporation). «On est toujours en recherche de financement privé pour offrir cette programmation à la communauté. Ce sont des choses plus nichées, qui ne rapportent pas nécessairement financièrement, mais qui rapportent tellement pour la société.»