Des aurores boréales spectaculaires!

Le ciel dégagé dans la nuit de vendredi 10 mai à samedi 11 mai a permis aux amateurs d’admirer de magnifiques aurores boréales qui ont illuminé le ciel.



Ces photos ont été prises à l’aide d’un cellulaire à Sainte-Julie vers les 2 h du matin alors que les spectacle était pour le moins captivant.



Il est à noter que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) croit que cette tempête solaire pourrait être «inhabituelle et potentiellement historique» en raison de son intensité jamais vue en près de 20 ans.



Ce phénomène augmente les chances d’observer des aurores boréales partout au Canada, un spectacle qui est habituellement réservé aux habitants du Grand Nord.



Ces tempêtes spectaculaires se produisent lorsqu’il y a de l’activité solaire qui cause l’expulsion dans l’espace de fragments du Soleil, que l’on appelle des éjections de masse coronale, et qui peuvent rencontrer la Terre.



Cette masse coronale rebondit sur le champ magnétique terrestre et les particules chargées qui restent entrent en contact avec des gaz dans la haute atmosphère de la planète en provoquant des aurores boréales aux formes mouvantes.



Il est important de savoir que les tempêtes solaires intenses peuvent perturber les réseaux électriques et satellitaires et qu’il peut y avoir des pannes de courant, de GPS et d’internet.

Rappelons en terminant qu’en 1989, un orage géomagnétique important a causé une importante panne d’électricité durant près de neuf heures au Québec.

(Si vous aussi vous avez des images à partager, vous pouvez les envoyer à l’adresse: dbastin@gravitemedia.com)