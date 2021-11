Rentrée des classes pour les conseillers de Contrecœur, Saint-Amable et Verchères

Le portrait de famille a changé dans la MRC depuis la dernière élection, dans certaines municipalités plus que d’autres. Et une nouvelle fournée de conseillers a eu droit à son baptême alors que chacun assistait à sa première séance publique à titre de représentants de son district.

Le 16 novembre, la mairesse de Contrecœur a notamment présidé sa toute première séance depuis qu’elle a remporté l’élection du 7 novembre face à son rival René Laprade.

Pour celle qui a succédé à Suzanne Dansereau il y a quatre ans, il s’agit d’un second mandat à la tête d’une Municipalité qui aura fort à faire au cours des prochaines années avec des dossiers chauds en main comme celui de l’agrandissement du terminal à conteneurs du Port de Montréal et le conflit opposant la Ville à l’entreprise Rio Tinto Fer et Titane.

Les citoyens réunis au centre multifonctionnel ont par ailleurs pu assister à l’assermentation des candidats élus lors du dernier scrutin. Au total, cinq nouveaux conseillers font leur entrée en politique municipale, soit Pierre-Olivier Roy, Pierre Bélisle, Karine Messier, Maggy Bissonnette et Claude Dansereau, qui vont représenter respectivement les citoyens des districts 2 à 6.

Seul survivant de la dernière administration, outre la mairesse, Claude Bérard, qui représente aujourd’hui le district 1, fera figure de vétéran au sein de cette nouvelle équipe.

Exposition et nœud papillon

À Saint-Amable, où le maire Williams a pu réintégrer ses fonctions après une courte suspension en raison d’un manque au code d’éthique de la Ville durant son précédent mandat, la séance s’est ouverte de façon ludique. Alors que tous les conseillers, y compris le nouveau venu Dany Charbonneau, portaient le nœud papillon à ses côtés, François Williams a dévoilé les détails d’un projet s’inscrivant dans les célébrations du centenaire de la Ville.

« Depuis 1921, l’histoire de notre Ville a été façonnée par l’engagement de ses maires et des conseillers municipaux, s’est exprimé le maire alors qu’on procédait à l’inauguration d’une murale. Des femmes et des hommes de cœur et d’ambition qui ont travaillé, travaillent et travailleront avec force et passion au développement de notre territoire. Ce projet vise à souligner la commémoration de l’apport des bâtisseurs de la Ville de Saint-Amable d’hier à aujourd’hui. »

Le conseil municipal a ainsi inauguré une exposition permanente consacrée aux réalisations des élus qui ont contribué au développement de la ville depuis 100 ans.

Les Amabliens étaient par ailleurs invités le samedi suivant à une visite guidée de cette nouvelle installation prenant place dans la salle Simon-Lacoste en compagnie du maire et de certains conseillers présents sur les lieux. Les citoyens qui se sont présentés pour la visite ont reçu un exemplaire d’un livre qui fut consacré au 75e anniversaire de la municipalité.

Verchères en mode 350e

À quelques kilomètres de là, les Verchèrois ont également pu faire la connaissance de leur nouveau conseil formé de mesdames Nathalie Fillion, Katherine R. L’Heureux et Annie Dubeau ainsi que de messieurs Gilles Lamoureux, Claude Ménard et Dominic Lampron.

Au cours de la séance qui se déroulait le 15 novembre, les élus ont notamment résolu d’autoriser la coordonnatrice loisirs, culture, tourisme et vie communautaire à signer tout contrat en rapport avec le 350e anniversaire de la municipalité.

Le 8 décembre prochain, le Conseil municipal de Verchères et le Comité organisateur des Festivités du 350e de Verchères vont procéder, au parc Jean-Marie-Moreau, au lancement de la programmation de cette année de célébrations. Celle-ci sera ponctuée, dès l’hiver prochain, d’activités pour les citoyens et les visiteurs venus des autres régions pour participer à la fête.