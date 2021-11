Déjouer l’obsolescence lors d’un événement virtuel le 24 novembre à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à s’inscrire à la conférence virtuelle Déjouer l’obsolescence. L’événement gratuit se tiendra le 24 novembre à 19 h sur la plateforme Zoom.



Lors de cette conférence, les participants auront l’occasion de mieux comprendre les multiples facettes de l’obsolescence et de découvrir les moyens qui sont à leur portée pour faire partie de la solution.



La conférencière Mélissa de La Fontaine est une spécialiste du mode de vie zéro déchet et de la consommation responsable. Elle a adopté un mode de vie zéro déchet en 2013, et depuis, le sujet la passionne. À travers les conférences et les écrits, elle partage ses réflexions et propose des solutions concrètes aux enjeux du quotidien pour vivre mieux avec moins. Grâce à son dynamisme et son esprit de synthèse, Mélissa réussit à vulgariser et à rendre accessible le mode de vie zéro déchet, tout en motivant les participants à passer à l’action.



Cette conférence s’inscrit dans le plan d’action de la deuxième édition du Plan vert de la Ville de Sainte-Julie adopté en 2017. La mission de ce plan est de protéger, de restaurer et de mettre en valeur l’environnement en mobilisant tous les citoyens et les parties prenantes afin d’assurer un patrimoine de qualité aux générations actuelles et futures.



Les citoyens désirant participer à l’activité doivent s’inscrire gratuitement au https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/evenements/2021/11/01/conference-virtuelle-dejouer-l-obsolescence.