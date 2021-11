3 étoiles pour la qualité de l’eau potable de Boucherville et de la Rive-Sud

Dans le cadre de la 44e édition du Symposium sur la gestion de l’eau qui se déroulait il y a quelques jours, de nombreuses villes et municipalités du Québec, dont Longueuil, ont été récompensées par les programmes d’excellence en eau de Réseau Environnement.

Cette année, les deux usines de traitement des eaux de Longueuil, soit l’usine régionale de traitement de la rue Beauregard, qui alimente Boucherville, Longueuil et Saint-Bruno de Montarville ainsi que l’usine de traitement Le Royer, qui alimente Brossard et Saint-Lambert, ont reçu une note de 3 étoiles sur une possibilité de 5. Cette distinction vise à reconnaître les municipalités dont les usines de traitement surpassent les normes en matière de traitement de l’eau potable.

Le Programme PEXEP-Traitement a pour objectif d’assurer, lors du traitement de l’eau,

une protection maximale contre toute contamination microbiologique.

En outre, 36 villes et municipalités se sont vu remettre une attestation pour la qualité de l’eau produite. En tête de liste avec 5 étoiles, les stations de traitement de Pont-Viau à Laval et l’usine de Pointe-Claire. Les usines de Québec, de Rivière-du-Loup et de Saint-Eustache obtiennent 4 étoiles sur une possibilité de 5.

À noter que Longueuil est parmi une vingtaine de villes au Québec ayant obtenu 3 étoiles.

Le système de distribution de l’eau potable de Laval, les usines de filtration de Beauport,

Charlesbourg et Québec, le système de distribution de l’eau potable de Saint-Eustache et l’usine d’eau potable Hamel, à Victoriaville, se sont vu attribuer 2 étoiles pour la qualité de leur eau potable.

Le programme Municipalité Écon’eau accompagne pour sa part les municipalités dans leurs efforts de réduction de la consommation d’eau. Les municipalités et villes de Saint-Antonin, Drummondville, Crabtree, Québec, L’Assomption, Val-David, Dolbeau-Mistassini, Saint-Sauveur, Compton, Senneterre et Contrecœur ont toutes acquis la phase 1 pour ce

programme au cours de la dernière année.