De Mortagne et Durocher se démarquent aux championnats provinciaux de volleyball féminin

Le Noir et Or de l’École secondaire De Mortagne (DM) et le Collège Durocher Saint-Lambert (CDSL) se sont brillamment distingués lors des championnats provinciaux scolaires de volleyball féminin D1 et D2 du RSEQ, le 3 et 4 février dernier.

À Saint-Lambert, le Noir et Or s’est incliné en finale 2 à 1 (25-21, 16-25, 8-15) face aux Harfangs de l’École secondaire Le Triolet. Il s’agit d’une surprise puisque la formation de Boucherville avait terminé en première position avec une fiche de 21 victoires et une défaite tandis que les Sherbrookoises ont conclu leur saison régulière au sixième rang.

Un entraineur heureux

« Il s’agit d’une première pour l’École secondaire du Triolet et je suis très fier d’avoir pu y contribuer. Cette victoire en est une d’équipe. Toutes les filles ont joué un rôle important et ont su répondre présentes lorsqu’il le fallait ! C’était une partie forte en émotions où nous avons su rester calmes et confiantes dans l’ensemble des phases du jeu. Je crois que nous nous sommes démarqués grâce à notre unicité et notre capacité à gérer nos erreurs tant émotionnellement que sur le terrain », a raconté Emerick Coulombe, entraineur des Harfangs.

Dans le match de la médaille de bronze, L’Impact du Collège Durocher Saint-Lambert a su rebondir pour vaincre le Collège Jean-Eudes 2 à 0 (25-9, 25-17). Il s’agit de la troisième médaille consécutive pour les juvéniles dans un championnat provincial.

Justine Waddell (CDSL), Ariane Chouinard (DM) et Dalia Boissinot (Coll. Jean de la Mennais) ont été nommées sur l’équipe d’étoiles.

La ligue provinciale de volleyball juvénile féminin D1 en était à sa huitième saison.

Des championnes provinciales!

Grâce à un gain de 2 à 0 (25-16, 25-17) aux dépends de l’Académie Les Estacades, L’Impact du Collège Durocher Saint-Lambert a remporté la médaille d’or en cadet féminin D2. Meneur au classement de la saison régulière, l’Impact a été solide tout au long de la compétition présentée à Sainte-Thérèse.

Camille Paradis (CDSL) a été nommée l’élève-athlète par excellence tandis que ses coéquipières Mélina Noël et Amanda Tougas-Jacques ont vu leurs efforts récompensés en étant placées sur l’équipe d’étoiles de la ligue. Olivia Lanoie (DM) a également reçu cet honneur de fin de saison.

En benjamin D2

L’histoire s’est répétée pour l’École secondaire De Mortagne en grande finale. En effet, le Noir et Or a réussi à mettre la main sur la médaille d’argent après avoir connu une saison au sommet du classement général avec une fiche de 12 victoires de 2 sets à zéro.

Aliza Jacques (CDSL) et Ève Laporte (DM) ont été nommées sur l’équipe d’étoiles benjamines.

Lancée en 2023, la ligue de volleyball scolaire division 2 est une ligue compétitive dont les activités respectent la mission, les objectifs et les valeurs du RSEQ.

Cette ligue a pour but de permettre aux élèves-athlètes de pratiquer une discipline sportive en milieu scolaire et ainsi favoriser leur réussite éducative et leur développement personnel.