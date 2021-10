Une seconde cuvée pour les vignerons « Petits baigneurs » de Boucherville

Le groupe des « Petits baigneurs » de Boucherville s’est remis à la tâche la semaine dernière pour réaliser la seconde cuvée des vignerons de la pandémie de Boucherville. L’an dernier, à pareille date, une partie du groupe qui nage chaque jour ou presque au complexe aquatique s’était réunie pour produire une première cuvée de vin rouge et blanc qui, soit dit en passant, est excellent et ferait sûrement des jaloux parmi les meilleurs vignerons de la province… enfin presque !

Dimanche dernier, les joyeux baigneurs-vignerons s’en sont encore donné à cœur joie en égrappant et en pressant les raisins de cépages Merlot, Sauvignon et Muscadet, tout en dégustant un verre de la cuvée 2020. Le tout est maintenant en baril et vieillira quelques mois sinon une autre année pour faire de la cuvée 2021 des « Petits baigneurs » un élixir exceptionnel qui leur permettra, qui sait, de nager encore plus vite sinon plus longtemps au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier de Boucherville