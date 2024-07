Brigitte Boisjoli dans le Vieux-Boucherville

La pétillante Brigitte Boisjoli se produira dans le cadre de la série de spectacles Des airs d’été Desjardins, à la place de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville, le mercredi 17 juillet prochain, à compter de 19 h 30.

En 2009, c’est tout le Québec qui tombe sous son charme lorsqu’elle accède à la finale féminine de Star Académie. Depuis, elle enchaîne les aventures et multiplie les défis. Cinq albums envolés à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires et livrés avec éloquence.

Les citoyens sont invités à apporter leur chaise ou leur couverture, ainsi qu’une bouteille d’eau réutilisable, puisqu’une station d’eau potable sera accessible. Un kiosque de vente de rafraîchissements et de grignotines sera également sur place. Une zone dansante sera aménagée devant la scène, pour le plus grand bonheur des petits et des grands qui souhaitent bouger au rythme de la musique !