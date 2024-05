Fête nationale : deux jours de festivités à Boucherville

Les festivités de la Fête nationale se dérouleront sur deux jours à Boucherville.

Le coup d’envoi sera donné le 23 juin, à 18 h, à la place de l’église Sainte-Famille. Sur le thème « Retrouvons-nous à la belle étoile », la soirée débutera avec des animations de rue, des ateliers artistiques et des jeux pour tous ! Suivra une cérémonie protocolaire de l’Ordre du mérite, le traditionnel discours patriotique et un spectacle musical. Dès 22 h, un spectacle de fontaine et de laser Stellaris sera présenté sur le parvis de l’église. Au même moment, des feux d’artifice scintilleront dans le ciel au-dessus du parc Vincent-D’Indy. La fête dans le Vieux-Boucherville se poursuivra en musique jusqu’à 23 h et sera clôturée par une deuxième représentation du spectacle Stellaris.

Le 24 juin

Le 24 juin, de 12 h à 16 h 30, les familles sont invitées au parc de la Rivière-aux-Pins où plusieurs activités sur le thème de l’aventure, de la jungle et des dinosaures les attendront. Les tout-petits auront également l’occasion d’assister au spectacle « À la découverte des dinosaures » à 12 h 30. En avant-midi, une messe traditionnelle ainsi que des visites guidées historiques dans le Vieux-Boucherville seront offertes.